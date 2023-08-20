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В окупованому Маріуполі за добу сталося три пожежі, — Андрющенко

20 серпня 2023 22:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованому Маріуполі за добу сталося три пожежі, — Андрющенко
Пожежа у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу, 19 серпня, в окупованому Маріуполі трапилося три пожежі. Окрім цивільних будинків в росіян почали руйнуватися залишки інфраструктури.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

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Пожежі в Маріуполі

"День палаючої русні сьогодні завітав в Маріуполь. Три пожежі протягом неповної доби і все через дупорукість. 
Дупорука магія росіян окрім цивільних будинків почала руйнувати залишки інфраструктури", — йдеться у повідомленні Андрющенка.

Нагадаємо, нещодавно Андрющенко заявив, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

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