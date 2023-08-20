В окупованому Маріуполі за добу сталося три пожежі, — Андрющенко

Пожежа у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

За останню добу, 19 серпня, в окупованому Маріуполі трапилося три пожежі. Окрім цивільних будинків в росіян почали руйнуватися залишки інфраструктури.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"День палаючої русні сьогодні завітав в Маріуполь. Три пожежі протягом неповної доби і все через дупорукість.

Дупорука магія росіян окрім цивільних будинків почала руйнувати залишки інфраструктури", — йдеться у повідомленні Андрющенка.

Нагадаємо, нещодавно Андрющенко заявив, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.