Після деокупації Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля", — Андрющенко
Після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Руйнування міста
За його словами, російські військові готуються до захисту Маріуполя таким чином, щоб від міста нічого не залишилось.
"Відбудуємо, головне повернутися додому, тому що Маріуполь — це люди. Вони знищують єдине, що залишилося після більшовиків, після нацистів — вулиці Куїнджі, Грецьку, Митрополітську — вони їх зносять. Перемелюють історичні артефакти разом зі сміттям", — зауважив він.
В якому стані будинки в Маріуполі
Будинки в Маріуполі залишаються без каналізації, з аварійною стелею та грибком. Такими є наслідки "ремонтів", які роблять окупанти.
Нагадаємо, раніше російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу в Приморському районі міста.