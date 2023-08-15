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Після деокупації Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля", — Андрющенко

15 серпня 2023 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Після деокупації Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля", — Андрющенко
Маріуполь у квітні 2022 року. Фото: Маріупольська міська рада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Руйнування міста

За його словами, російські військові готуються до захисту Маріуполя таким чином, щоб від міста нічого не залишилось. 

"Відбудуємо, головне повернутися додому, тому що Маріуполь — це люди. Вони знищують єдине, що залишилося після більшовиків, після нацистів — вулиці Куїнджі, Грецьку, Митрополітську — вони їх зносять. Перемелюють історичні артефакти разом зі сміттям", — зауважив він.

В якому стані будинки в Маріуполі

Будинки в Маріуполі залишаються без каналізації, з аварійною стелею та грибком. Такими є наслідки "ремонтів", які роблять окупанти.

Нагадаємо, раніше російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу в Приморському районі міста.

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