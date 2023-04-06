В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: что известно

Жители Мелитополя слышали громкие взрывы

Жители оккупированного Мелитополя на Запорожье слышали несколько громких взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Подробности

По словам Федорова, взрывы были слышны на севере Мелитополя и в окрестных селах.

"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", — говорится в сообщении.

Подробности Федоров обещает обнародовать позже.

По предварительным данным от местных СМИ, взрывы, которые слышали жители Мелитополя, были в районе Веселого неподалеку от мусорной свалки, где обосновались оккупанты.

Напомним, на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области раздавались взрывы также в ночь на 6 апреля.