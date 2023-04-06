В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: что известно
Жители оккупированного Мелитополя на Запорожье слышали несколько громких взрывов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Подробности
По словам Федорова, взрывы были слышны на севере Мелитополя и в окрестных селах.
"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", — говорится в сообщении.
Подробности Федоров обещает обнародовать позже.
По предварительным данным от местных СМИ, взрывы, которые слышали жители Мелитополя, были в районе Веселого неподалеку от мусорной свалки, где обосновались оккупанты.
Напомним, на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области раздавались взрывы также в ночь на 6 апреля.