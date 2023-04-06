В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи: що відомо

Жителі Мелітополя чули гучні вибухи

Жителі окупованого Мелітополя на Запоріжжі чули декілька гучних вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Подробиці

За словами Федорова, вибухи було чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.

"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах", — йдеться у повідомленні.

Подробиці Федоров обіцяє оприлюднити згодом.

За попередніми даними від місцевих ЗМІ, вибухи, які чули жителі Мелітополя, були в районі Веселого неподалік сміттєзвалища, де облаштувалися окупанти.

Нагадаємо, на окупованій російськими військами території Запорізької області лунали вибухи також у ніч на 6 квітня.