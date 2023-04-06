В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи: що відомо
Жителі окупованого Мелітополя на Запоріжжі чули декілька гучних вибухів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Подробиці
За словами Федорова, вибухи було чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.
"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах", — йдеться у повідомленні.
Подробиці Федоров обіцяє оприлюднити згодом.
За попередніми даними від місцевих ЗМІ, вибухи, які чули жителі Мелітополя, були в районі Веселого неподалік сміттєзвалища, де облаштувалися окупанти.
Нагадаємо, на окупованій російськими військами території Запорізької області лунали вибухи також у ніч на 6 квітня.