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В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи: що відомо

6 квітня 2023 21:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Жителі Мелітополя чули гучні вибухи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Жителі окупованого Мелітополя на Запоріжжі чули декілька гучних вибухів. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров

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Подробиці

За словами Федорова, вибухи було чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. 

"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах", — йдеться у повідомленні. 

Подробиці Федоров обіцяє оприлюднити згодом.

За попередніми даними від місцевих ЗМІ, вибухи, які чули жителі Мелітополя, були в районі Веселого неподалік сміттєзвалища, де облаштувалися окупанти.

Нагадаємо, на окупованій російськими військами території Запорізької області лунали вибухи також у ніч на 6 квітня

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