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У Севастополі пролунали вибухи, — росЗМІ

15 липня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Севастополі пролунали вибухи
Вибух у Севастополі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Начебто робота ППО лунає з західної частини міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"Пролунало сім чи вісім вибухів", — йдеться у повідомленні. 

Скриншот з телеграм-каналу. Фото: росЗМІ

Деокупація Криму

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

А колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Раніше ми писали, що в Україні впроваджується робота Служби 112. Вона має запрацювати на всій території країни до кінця 2024 року. Одеса та Крим стануть останніми регіонами, де запрацює служба.

Також у зоні відповідальності військових на півдні України триває потужна наступальна робота. Зокрема, збільшилася інтенсивність контрбатарейної боротьби у Херсонській області. Водночас у російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. 

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