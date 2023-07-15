У Севастополі пролунали вибухи

Вибух у Севастополі. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Начебто робота ППО лунає з західної частини міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"Пролунало сім чи вісім вибухів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот з телеграм-каналу. Фото: росЗМІ

Деокупація Криму

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

А колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Раніше ми писали, що в Україні впроваджується робота Служби 112. Вона має запрацювати на всій території країни до кінця 2024 року. Одеса та Крим стануть останніми регіонами, де запрацює служба.

Також у зоні відповідальності військових на півдні України триває потужна наступальна робота. Зокрема, збільшилася інтенсивність контрбатарейної боротьби у Херсонській області. Водночас у російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.