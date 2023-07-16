Вибухи в окупованому Криму. Фото: соцмережі

Вночі, 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів.

Про це повідомила окупаційна влада Севастополя у Telegram.

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Вибухи у Севастополі 16 липня

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотники атакують місто над морем у районі Херсонесу, у районі Севастопольської бухти і Балаклави.

"Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", — заявив він.

Нагадаємо, учора вдень, 15 липня, на північній частині тимчасово окупованого Севастополя також було чути вибухи.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

А колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.