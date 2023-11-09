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В оккупированном Скадовске раздались взрывы

9 ноября 2023 09:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Скадовске раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По словам местных, было слышно два мощных взрыва.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщили Суспільному местные жители", — говорится в сообщении.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"

Также сообщается, что во временно оккупированном Крыму раздался сигнал воздушной тревоги.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крым.Реалии"

В свою очередь пропагандистские телеграмм-каналы сообщают, что в Скадовске сработала система ПВО.

атака на Скадовск
Скриншот сообщения местных пабликов

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.

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