В оккупированном Скадовске раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По словам местных, было слышно два мощных взрыва.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно по состоянию на сейчас

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщили Суспільному местные жители", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"

Также сообщается, что во временно оккупированном Крыму раздался сигнал воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крым.Реалии"

В свою очередь пропагандистские телеграмм-каналы сообщают, что в Скадовске сработала система ПВО.

Скриншот сообщения местных пабликов

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.