В оккупированном Скадовске раздались взрывы
9 ноября 2023 09:10
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По словам местных, было слышно два мощных взрыва.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Что известно по состоянию на сейчас
"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщили Суспільному местные жители", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что во временно оккупированном Крыму раздался сигнал воздушной тревоги.
В свою очередь пропагандистские телеграмм-каналы сообщают, что в Скадовске сработала система ПВО.
Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.
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