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В оккупированном Токмаке "власть" перестала платить зарплаты бюджетникам

27 июня 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В оккупированном Токмаке "власть" перестала платить зарплаты бюджетникам
Украинский город Токмак, временно оккупированный россиянами. Фото: Запорожская ОГА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская оккупационная "администрация" перестала платить работниками бюджетной сферы Токмака на Запорожье зарплату. Коллаборанты надеются на прекращение контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщают региональные Telegram-каналы.

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В оккупированном Токмаке в Запорожской области оккупационная "администрация" перестала платить зарплаты работникам бюджетных организаций.

Так, известно о жалобах работников:

  • гороводоканала;
  • ряда городских школ.

Денег не будет

Жители Токмака, имеющие знакомых в оккупационной "администрации города", пишут в мессенджерах, что финансирование бюджетных организаций приостановлено до "стабилизации на фронте" (то есть, до возможной остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины, на что надеются оккупанты и их сторонники среди местных жителей. — Ред.).

"Администрация" Токмака испугалась, что город вскоре будет деоккупирован, средства попадут в руки украинской армии — и верховное российское руководство обвинит местных коллаборантов в "финансировании ВСУ".

В Томаке оккупанты перестали финансировать бюджетную сферу
В Томаке оккупанты перестали финансировать бюджетную сферу

Напомним, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики оказывали давление на местных жителей, в том числе детей. Учащихся школ заставляли петь гимн России и прославлять оккупантов.

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