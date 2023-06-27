В оккупированном Токмаке "власть" перестала платить зарплаты бюджетникам
Российская оккупационная "администрация" перестала платить работниками бюджетной сферы Токмака на Запорожье зарплату. Коллаборанты надеются на прекращение контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщают региональные Telegram-каналы.
Бюджетники без зарплат
В оккупированном Токмаке в Запорожской области оккупационная "администрация" перестала платить зарплаты работникам бюджетных организаций.
Так, известно о жалобах работников:
- гороводоканала;
- ряда городских школ.
Денег не будет
Жители Токмака, имеющие знакомых в оккупационной "администрации города", пишут в мессенджерах, что финансирование бюджетных организаций приостановлено до "стабилизации на фронте" (то есть, до возможной остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины, на что надеются оккупанты и их сторонники среди местных жителей. — Ред.).
"Администрация" Токмака испугалась, что город вскоре будет деоккупирован, средства попадут в руки украинской армии — и верховное российское руководство обвинит местных коллаборантов в "финансировании ВСУ".
Напомним, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики оказывали давление на местных жителей, в том числе детей. Учащихся школ заставляли петь гимн России и прославлять оккупантов.