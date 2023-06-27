В окупованому Токмаку "влада" перестала платити зарплати бюджетникам
Російська окупаційна "адміністрація" перестала платити працівниками бюджетної сфери Токмака, що на Запоріжжі, зарплату. Колаборанти сподіваються на припинення контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.
Бюджетники без зарплат
У окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, окупаційна "адміністрація" перестала платити зарплати працівникам бюджетних організацій.
Так, відомо про скарги працівників:
- місьководоканалу;
- низки міських шкіл.
Грошей не буде
Мешканці Токмака, які мають знайомих у окупаційній "адміністрації міста", пишуть в месенджерах, що фінансування бюджетних організацій припинене до "стабілізації на фронті" (тобто до можливої зупинки контрнаступу Збройних сил України, на що сподіваються окупанти та їхні прихильники серед місцевих мешканців. — Ред.).
"Адміністрація" Токмака злякалася, що місто невдовзі буде деокуповане, кошти потраплять в руки української армії — і верховне російське керівництво звинуватить місцевих колаборантів у "фінансуванні ЗСУ".
Нагадаємо, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники чинили тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушували співати гімн Росії та прославляти окупантів.