В окупованому Токмаку "влада" перестала платити зарплати бюджетникам

Українське місто Токмак, тимчасово окуповане росіянами. Фото: Запорізька ОДА

Російська окупаційна "адміністрація" перестала платити працівниками бюджетної сфери Токмака, що на Запоріжжі, зарплату. Колаборанти сподіваються на припинення контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.

Читайте також:

Бюджетники без зарплат

У окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, окупаційна "адміністрація" перестала платити зарплати працівникам бюджетних організацій.

Так, відомо про скарги працівників:

місьководоканалу;

низки міських шкіл.

Грошей не буде

Мешканці Токмака, які мають знайомих у окупаційній "адміністрації міста", пишуть в месенджерах, що фінансування бюджетних організацій припинене до "стабілізації на фронті" (тобто до можливої зупинки контрнаступу Збройних сил України, на що сподіваються окупанти та їхні прихильники серед місцевих мешканців. — Ред.).

"Адміністрація" Токмака злякалася, що місто невдовзі буде деокуповане, кошти потраплять в руки української армії — і верховне російське керівництво звинуватить місцевих колаборантів у "фінансуванні ЗСУ".

В Томаку окупанти перестали фінансувати бюджетну сферу

Нагадаємо, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники чинили тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушували співати гімн Росії та прославляти окупантів.