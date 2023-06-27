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В окупованому Токмаку "влада" перестала платити зарплати бюджетникам

27 червня 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В окупованому Токмаку "влада" перестала платити зарплати бюджетникам
Українське місто Токмак, тимчасово окуповане росіянами. Фото: Запорізька ОДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська окупаційна "адміністрація" перестала платити працівниками бюджетної сфери Токмака, що на Запоріжжі, зарплату. Колаборанти сподіваються на припинення контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.

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У окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, окупаційна "адміністрація" перестала платити зарплати працівникам бюджетних організацій.

Так, відомо про скарги працівників:

  • місьководоканалу;
  • низки міських шкіл.

Грошей не буде

Мешканці Токмака, які мають знайомих у окупаційній "адміністрації міста", пишуть в месенджерах, що фінансування бюджетних організацій припинене до "стабілізації на фронті" (тобто до можливої зупинки контрнаступу Збройних сил України, на що сподіваються окупанти та їхні прихильники серед місцевих мешканців. — Ред.).

"Адміністрація" Токмака злякалася, що місто невдовзі буде деокуповане, кошти потраплять в руки української армії — і верховне російське керівництво звинуватить місцевих колаборантів у "фінансуванні ЗСУ".

В Томаку окупанти перестали фінансувати бюджетну сферу
В Томаку окупанти перестали фінансувати бюджетну сферу

Нагадаємо, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники чинили тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушували співати гімн Росії та прославляти окупантів. 

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