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В ООН исследовали случаи депортации украинских детей в рф: какие выводы

16 марта 2023 20:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В комиссии отметили, что такие действия властей рф нарушают международное гуманитарное право
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине ООН признала случаи незаконного перемещения 164 украинских детей россиянами. Там отметили, что большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.

Об этом говорится в отчете комиссии.

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В ООН рассказали, как россия незаконно вывезла с территории Донецкой, Харьковской и Херсонской областей детей в возрасте от четырех до 18 лет. Там отметили, что рф в основном вывозила детей, которые находились в детских домах, потеряли родителей в военных действиях, или были разделены с родителями, когда одного из родителей задержали в пунктах фильтрации.

"Во всех ситуациях, которые рассматривала комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом. Перемещение не было оправдано соображениями безопасности или состоянием здоровья. Нет оснований, которые указывают на то, что перемещение детей на территорию подконтрольную правительству Украины было невозможно", — подчеркнули в ООН.

В комиссии отметили, что оккупанты не пытались установить контакт с родственниками детей или с украинскими властями. Несмотря на то, что перемещение должно быть временным, большинство из них стало длительным, а родители или законные опекуны и дети сталкивались с рядом препятствий в налаживании контакта.

Кроме того, в ООН рассказали, что в некоторых учреждениях дети были одеты в грязную одежду. Также на них кричали и обзывали. Питание было плохим, а некоторые дети с инвалидностью не получали должного ухода и лекарства.

Напомним, ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказывала, что оккупанты, депортируя детей в рф, рассказывают им, что везут их на "отдых" или "лечение".

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