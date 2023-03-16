Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки arrow

В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки

16 березня 2023 20:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У комісії зазначили, що такі дії влади рф порушують міжнародне гуманітарне право
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами. Там зазначили, що більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.

Про це йдеться у звіті комісії.

Читайте також:

Деталі

В ООН розповіли, як росія незаконно вивезла з території Донецької, Харківської та Херсонської областей дітей, віком від чотирьох до 18 років. Там зазначили, що рф в основному вивозила дітей, які перебували у дитячих будинках, втратили батьків у військових діях, або ж були розділені з батьками, коли одного з батьків затримали у пунктах фільтрації.

"У всіх ситуаціях, які розглядала комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановлених міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не було виправдано міркуваннями безпеки або станом здоров’я. Немає підстав, що вказували б на те, що переміщення дітей на територію підконтрольну уряду України було неможливе", — наголосили в ООН.

У комісії зазначили, що окупанти не намагалися встановити контакт з родичами дітей або з українською владою. Попри те, що переміщення мали бути тимчасовим, більшість з них стали тривалими, а батьки або законні опікуни та діти стикалися з низкою перешкод у налагодженні контакту.

Окрім того, в ООН розповіли, що у деяких установах діти були одягнені у брудний одяг. Також на них кричали та обзивали. Харчування було поганим, а деякі діти з інвалідністю не отримували належного догляду та ліків.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук розповідала, що окупанти, депортуючи дітей до рф, розповідають їм, що везуть їх на "відпочинок" або "лікування".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

21:05В Києві вшанували пам'ять загиблих маріупольців

20:56 Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ

20:43 Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так

Новина з фото

20:33 У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами

Новина з фото

20:16 Окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами: в ОВА розповіли про поранених та руйнування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:15 Голубці з рисом і грибами: смачний рецепт, що ідеально підійде до посту

20:13 Як покращити швидкість домашнього інтернету: ТОП-6 корисних порад

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:53 У Білому домі відреагували на рішення Польщі відправити Україні винищувачі

19:51Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Новина з відео

16:50 Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, якого переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Актуальне по темі

None 16 Березень 21:08

В Києві вшанували пам'ять загиблих маріупольців

None 16 Березень 20:59

Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ

None 16 Березень 20:43

Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так

None 16 Березень 21:05

У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB