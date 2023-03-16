В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки

У комісії зазначили, що такі дії влади рф порушують міжнародне гуманітарне право

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами. Там зазначили, що більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.

Про це йдеться у звіті комісії.

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В ООН розповіли, як росія незаконно вивезла з території Донецької, Харківської та Херсонської областей дітей, віком від чотирьох до 18 років. Там зазначили, що рф в основному вивозила дітей, які перебували у дитячих будинках, втратили батьків у військових діях, або ж були розділені з батьками, коли одного з батьків затримали у пунктах фільтрації.

"У всіх ситуаціях, які розглядала комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановлених міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не було виправдано міркуваннями безпеки або станом здоров’я. Немає підстав, що вказували б на те, що переміщення дітей на територію підконтрольну уряду України було неможливе", — наголосили в ООН.

У комісії зазначили, що окупанти не намагалися встановити контакт з родичами дітей або з українською владою. Попри те, що переміщення мали бути тимчасовим, більшість з них стали тривалими, а батьки або законні опікуни та діти стикалися з низкою перешкод у налагодженні контакту.

Окрім того, в ООН розповіли, що у деяких установах діти були одягнені у брудний одяг. Також на них кричали та обзивали. Харчування було поганим, а деякі діти з інвалідністю не отримували належного догляду та ліків.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук розповідала, що окупанти, депортуючи дітей до рф, розповідають їм, що везуть їх на "відпочинок" або "лікування".