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В ООН подсчитали, сколько гражданских погибло с начала войны

15 августа 2023 16:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ООН подсчитали, сколько гражданских погибло с начала войны
Последствия удара по высотке во Львове 15 августа. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 9 444 гражданских. Еще 16 940 получили ранения.

Такие данные обнародовало управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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Жертвы гражданского населения с начала войны

В Украине с начала вторжения РФ погибли 4358 мужчин, 2623 женщин, 285 мальчиков и 231 девочка, тогда как пол 29 детей и 1918 взрослых пока не удалось установить.

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Статистика погибших гражданских обитателей. Фото: ООН

В ООН отмечают, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку получение информации в условиях войны затруднено.

Прежде всего, это касается, например, таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.), где, по сообщениям, зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Только в этом году с 1 по 13 августа зафиксирована гибель 258 мирных жителей.

Больше людей погибает от обстрела врага.

Наиболее смертоносным месяцем, как отмечает ООН, для гражданских лиц остается март прошлого года — по меньшей мере 4163 погибших. В апреле 2022, согласно публикации УВКПЧ, количество смертей гражданских из-за войны снизилось до 820, в мае — до 547, в июне — до 429 и в июле — до 386. В первые пять дней войны с 24 по 28 февраля погибли 374 человека, в августе — 340, в сентябре — 406, в октябре — 310, в ноябре — 187, в декабре — 206 и в январе этого года — 201.

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Статистика погибших гражданских обитателей. Фото: ООН

Напомним, поздно вечером 14 августа, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно атака была проведена с использованием ЗРК С-300, есть погибшие.

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