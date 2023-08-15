В ООН підрахували, скільки цивільних загинуло від початку війни

Наслідки удару по багатоповерхівці у Львові 15 серпня. Фото: ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 9 444 цивільних. Ще 16 940 отримали поранення.

Такі дані оприлюднило управління верховного комісара ООН з прав людини.

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Жертви цивільного населення з початку війни

В Україні з початку вторгнення РФ загинули 4358 чоловіків, 2623 жінок, 285 хлопчиків і 231 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1918 дорослих поки не вдалося встановити.

Статистика загиблих цивільних жителів. Фото: ООН

В ООН зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

Перш за все це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Лише цього року з 1 по 13 серпня зафіксовано загибель 258 мирних мешканців.

Найбільше людей гине від обстрілу ворога.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року — щонайменше 4 163 загиблих. У квітні 2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 820, у травні — до 547, у червні — до 429 та у липні — до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го по 28 лютого загинуло 374 особи, у серпні — 340, у вересні — 406, у жовтні — 310, у листопаді — 187, у грудні — 206 та у січні цього року — 201.

Статистика загиблих цивільних жителів. Фото: ООН

Нагадаємо, пізно ввечері 14 серпня, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атака була проведена з використанням ЗРК С-300, є загиблі.