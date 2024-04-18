В ООН рассказали, сколько детей было убито в Газе с начала войны

Дети на месте обстрела в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Bassam Masoud

По данным исполнительного директора Детского фонда ООН Кэтрин Рассел, с начала войны в Секторе Газа было убито 13 800 детей. Еще 19 тысяч остались сиротами.

Об этом сообщает CNN.

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Рассел рассказала, что с начала войны в Газе было убито более 13 800 детей. Еще тысячи получили ранения и находятся на грани голода.

Также в отдельном заявлении Управления ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин отмечалось, что "каждые 10 минут" в Газе получает ранение или погибает один ребенок. Кроме того, около 10 000 женщин были убиты в Газе с начала войны. Поэтому 19 000 детей остались сиротами.

Специалист ЮНИСЕФ по коммуникациям Тесс Инграм, недавно посетившая Газу, сказала, что ее поразило количество раненых детей, которые она увидела.

"Раненые дети не только в больницах, но и на улицах, в своих временных приютах, живут своей теперь уже навсегда измененной жизнью", — сказала она.

Напомним, 7 апреля армия обороны Израиля заявила о выводе своих войск с юга Сектора Газа. Бойцы ЦАХАЛ покинули город Хан-Юнис, который считается важной базой боевиков ХАМАСа.

Ранее в материале Новини.LIVE мы писали об итогах, потерях и перспективах Израиля после полугода войны с ХАМАСом.

Также из-за угрозы вооруженного нападения Ирана армия обороны Израиля объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.