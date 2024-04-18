Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ООН рассказали, сколько детей было убито в Газе с начала войны arrow

В ООН рассказали, сколько детей было убито в Газе с начала войны

18 апреля 2024 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ООН рассказали, сколько детей было убито в Газе с начала войны
Дети на месте обстрела в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Bassam Masoud
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По данным исполнительного директора Детского фонда ООН Кэтрин Рассел, с начала войны в Секторе Газа было убито 13 800 детей. Еще 19 тысяч остались сиротами.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Сколько детей погибли от войны в Секторе Газа

Рассел рассказала, что с начала войны в Газе было убито более 13 800 детей. Еще тысячи получили ранения и находятся на грани голода.

Также в отдельном заявлении Управления ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин отмечалось, что "каждые 10 минут" в Газе получает ранение или погибает один ребенок. Кроме того, около 10 000 женщин были убиты в Газе с начала войны. Поэтому 19 000 детей остались сиротами.

Специалист ЮНИСЕФ по коммуникациям Тесс Инграм, недавно посетившая Газу, сказала, что ее поразило количество раненых детей, которые она увидела.

"Раненые дети не только в больницах, но и на улицах, в своих временных приютах, живут своей теперь уже навсегда измененной жизнью", — сказала она.

Напомним, 7 апреля армия обороны Израиля заявила о выводе своих войск с юга Сектора Газа. Бойцы ЦАХАЛ покинули город Хан-Юнис, который считается важной базой боевиков ХАМАСа.

Ранее в материале Новини.LIVE мы писали об итогах, потерях и перспективах Израиля после полугода войны с ХАМАСом.

Также из-за угрозы вооруженного нападения Ирана армия обороны Израиля объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.

война
дети
Сектор Газа
ООН

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость