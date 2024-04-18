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В ООН розповіли, скільки дітей було вбито в Газі з початку війни

18 квітня 2024 11:59
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В ООН розповіли, скільки дітей було вбито в Газі з початку війни
Діти на місці обстрілу в Секторі Гази. Фото: REUTERS/Bassam Masoud
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За даними виконавчого директора Дитячого фонду ООН Кетрін Рассел, з початку війни в Секторі Гази було вбито 13 800 дітей. Ще 19 тисяч залишилися сиротами.

Про це повідомляє CNN.

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Рассел розповіла, що з початку війни в Газі було вбито понад 13 800 дітей. Ще тисячі отримали поранення та перебувають на межі голоду. 

Також в окремій заяві Управління ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок зазначалося, що "кожні 10 хвилин" у Газі одержує поранення або гине одна дитина. Крім того, близько 10 000 жінок було вбито в Газі з початку війни. Через це 19 000 дітей залишилися сиротами. 

Спеціаліст ЮНІСЕФ з комунікацій Тесс Інграм, яка нещодавно відвідала Газу, сказала, що її вразила кількість поранених дітей, які вона побачила.

"Поранені діти не лише в лікарнях, але й на вулицях, у своїх тимчасових притулках, живуть своїм тепер уже назавжди зміненим життям", — сказала вона.

Нагадаємо, 7 квітня армія оборони Ізраїлю заявила про виведення своїх військ з півдня Сектора Гази. Бійці ЦАХАЛу покинули місто Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків ХАМАСу.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми писали про підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю після пів року війни з ХАМАСом.

Також через загрозу ризику збройного нападу Ірану армія оборони Ізраїлю оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. 

війна
діти
Сектор Гази
ООН

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