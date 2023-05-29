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В ОП резко отреагировали на съемку работы ПВО украинцами

29 мая 2023 14:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ОП резко отреагировали на съемку работы ПВО украинцами
Руководитель офиса Президент Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Распространение критической информации похоже на  преступную халатность, а в случае с представителями власти — злоупотребления информацией. Власти в очередной раз подчеркивают, чтобы во время воздушной тревоги не фиксировать места попадания или работу ПВО.

Об этом сообщили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

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"Несколько удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО", — отметил Ермак.

Он рассказал, что украинцам постоянно напоминать об угрозах от таких действий и ответственность за них.

В свою очередь Михаил Подоляк также выказал недовольство и задал риторический вопрос: "Неужели хайп дороже жизни?"

"По всей стране — воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки" и тд." — написал заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что, несмотря на великую конвенционную войну, государство не ограничивало свободу слова и не вводило цензуру. Каждый до сих пор может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Но распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти — на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ.

Напомним, недавно в Киеве обнаружили шестерых блогеров, которые снимали на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

О наказаниях для тех, кто снимал на видео и выкладывал в сеть запись процесса работы систем ПВО, заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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