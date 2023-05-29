В ОП різко відреагували на зйомку роботи ППО українцями

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак. Фото: ОП

Розповсюдження критичної інформації схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади — на зловживання інформацією. Влада вже вкотре наголошує на тому, аби під час повітряної тривоги не фіксувати місця влучання чи роботу ППО.

Про це повідомили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк.

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"Дещо дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів в соцмережах продовжують публікувати фото та відео роботи ППО", — зазначив Єрмак.

Він розповів, що українцям постійно нагадають про загрози від таких дій та відповідальність за них.

Своєю чергою Михайло Подоляк також виявив невдоволення та поставив риторичне запитання: "Невже хайп дорожчий за життя?"

"По всій країні — повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15 місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін", — написав заступник керівника ОП.

Він наголосив, що попри велику конвенційну війну держава не обмежувала свободу слова та не вводила цензуру. Кожен і досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці та обороні. Але розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади — на зловживання інформацією, до якої у них є доступ.

Нагадаємо, нещодавно у В Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Про покарання для тих, хто знімав на відео і викладав у мережу запис процесу роботи систем ППО, заявив і секретар РНБО Олексій Данілов.