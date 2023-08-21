В северных областях Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетных ударов
21 августа 2023 22:08
Воздушная тревога в Украине. Иллюстративное фото: AP
В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза для двух регионов.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
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Опасность для Сумской и Черниговской областей
"Внимание! Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях связана с пребыванием в воздушном пространстве над регионами БпЛА неустановленного типа", — говорится в сообщении.
Позже Воздушные Силы отметили, что есть ракетная опасность для Сумской и Черниговской областей.
Где есть угроза
Напомним, вчера в течении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.