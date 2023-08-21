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В северных областях Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетных ударов

21 августа 2023 22:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В северных областях Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетных ударов
Воздушная тревога в Украине. Иллюстративное фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза для двух регионов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Опасность для Сумской и Черниговской областей

"Внимание! Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях связана с пребыванием в воздушном пространстве над регионами БпЛА неустановленного типа", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Позже Воздушные Силы отметили, что есть ракетная опасность для Сумской и Черниговской областей.

Скриншот сообщения

Где есть угроза

Карта воздушных тревог

Напомним, вчера в течении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

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