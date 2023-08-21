Україною розповзлася повітряна тривога: де оголошено ракетну небезпеку

Сили ППО збивають ракети. Фото: google.com

Традиційно Росія знову намагається атакувати мирне населення України. Так, вночі, 21 серпня, в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та інших областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 21 серпня

Оновлено 01:08. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Оновлено 01:09. "Пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку населених пунктів Запорізької області!" — попереджає очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлено 01:18. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Також про загрозу застосування ударних БпЛА в Запоріжжі та області повідомляє також і очільник Запорізької ОВА.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Нагадаємо, що в Одеській області було оголошено повітряну тривогу через можливу ракетну загрозу. Засоби акустики виявили ціль на півдні.

Також ми писали, що 19 серпня близько 11:20 в деяких областях України оголошували повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека.

Додамо, що вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні була оголошена повітряна тривога.