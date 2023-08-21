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В північних областях України оголошено повітряну тривогу: загроза ракетних ударів

21 серпня 2023 22:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В північних областях України оголошено повітряну тривогу: загроза ракетних ударів
Повітряна тривога в Україні. Ілюстративне фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі є загроза для двох регіонів. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Небезпека для Сумської та Чернігівської областей

"Увага! Повітряна тривога у Сумській та Чернігівській областях пов’язяна з перебуванням у повітряному просторі над регіонами БпЛА невстановленого типу", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Пізніше Повітряні Сили зазначили, що триває ракетна небезпека для Сумської та Чернігівської областей. 

Скриншот допису

Де триває загроза 

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

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