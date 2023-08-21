В північних областях України оголошено повітряну тривогу: загроза ракетних ударів

Повітряна тривога в Україні. Ілюстративне фото: AP

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі є загроза для двох регіонів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Небезпека для Сумської та Чернігівської областей

"Увага! Повітряна тривога у Сумській та Чернігівській областях пов’язяна з перебуванням у повітряному просторі над регіонами БпЛА невстановленого типу", — йдеться у повідомленні.

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Пізніше Повітряні Сили зазначили, що триває ракетна небезпека для Сумської та Чернігівської областей.

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Де триває загроза

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.