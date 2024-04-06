В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских объектов удалось сбить этой ночью
Этой ночью, 6 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ракеты и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотника.
Об этом сообщили Воздушные силы в субботу, 6 апреля.
Силы ПВО сбили вражеские ракеты и дроны
В ночь на 6 апреля 2024 года российские захватчики атаковали Украину, применив для этого 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", а также шесть ракет разных типов.
- три зенитных управляемых ракеты С-300;
- две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам Украины. Самая сложная ситуация остается в Харькове. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие и раненые.
Напомним, что около 05:10 раздавались взрывы в Киевской области в результате атаки ударных дронов на регион. В Киевской ОВА прокомментировали обстрел.
Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семеро.
Читайте Новини.LIVE!