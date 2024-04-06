В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских объектов удалось сбить этой ночью

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: glavred.net

Этой ночью, 6 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ракеты и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотника.

Об этом сообщили Воздушные силы в субботу, 6 апреля.

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Силы ПВО сбили вражеские ракеты и дроны

В ночь на 6 апреля 2024 года российские захватчики атаковали Украину, применив для этого 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", а также шесть ракет разных типов.

три зенитных управляемых ракеты С-300;

две крылатые ракеты Х-101/Х-555;

одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам Украины. Самая сложная ситуация остается в Харькове. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие и раненые.

Напомним, что около 05:10 раздавались взрывы в Киевской области в результате атаки ударных дронов на регион. В Киевской ОВА прокомментировали обстрел.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семеро.