В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих об'єктів вдалося збити цієї ночі

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: glavred.net

Цієї ночі, 6 квітня, російські загарбники атакували Україну, застосувавши ракети і дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили у суботу, 6 квітня.

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Сили ППО збили ворожі ракети і дрони

У ніч на 6 квітня 2024 року російські загарбники атакували Україну, застосувавши для цього 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шість ракет різних типів:

три зенітні керовані ракети С-300;

дві крилаті ракети Х-101/Х-555;

одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах України. Найбільш складна ситуація лишається у Харкові. На жаль, внаслідок цих атак є загиблі і поранені.

Нагадаємо, що близько 05:10 лунали вибухи в Київській області внаслідок атаки ударних дронів на регіон. В Київській ОВА прокоментували обстріл.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро.