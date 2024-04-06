Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих об'єктів вдалося збити цієї ночі arrow

В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих об'єктів вдалося збити цієї ночі

6 квітня 2024 08:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих об'єктів вдалося збити цієї ночі
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: glavred.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі, 6 квітня, російські загарбники атакували Україну, застосувавши ракети і дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили у суботу, 6 квітня.

Читайте також:
Звіт повітряних сил
Звіт Повітряних сил України. Фото: ПС

Сили ППО збили ворожі ракети і дрони

У ніч на 6 квітня 2024 року російські загарбники атакували Україну, застосувавши для цього 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шість ракет різних типів:

  • три зенітні керовані ракети С-300;
  • дві крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах України. Найбільш складна ситуація лишається у Харкові. На жаль, внаслідок цих атак є загиблі і поранені.

Нагадаємо, що близько 05:10 лунали вибухи в Київській області внаслідок атаки ударних дронів на регіон. В Київській ОВА прокоментували обстріл.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро.

Україна
ППО
ракети
дрони
війна
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК