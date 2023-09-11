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В Воздушных силах рассказали, сколько сбили вражеских дронов прошлой ночью

11 сентября 2023 10:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько сбили вражеских дронов прошлой ночью
Работа ПВО Украины ночью. Фото: Воздушные силы
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 11 сентября 2023 г. противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Силами противовоздушной обороны было ликвидировано 13 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Вражеские цели были уничтожены

Были зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

К отражению удара были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 12 Shahed-136/131 в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.

Сбито 13 враждебных целей
Силы ПВО уничтожили 13 вражеских дронов. Фото: ПВО

Враг запускал ракеты

Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59.

По его словам, дроны-камикадзе враг выпустил из Ейска в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Сначала "шахедов" было 9, затем цифра выросла.

Что касается ракет, то враг использовал противорадиолокационные ракеты и Х-59. Последние летели на Днепропетровщину, но целей не добились. Результаты станут известны впоследствии.

Ранее мы сообщали, что ночью 10 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 воздушных целей.

Напомним, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

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