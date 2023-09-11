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В Повітряних силах розповіли, скільки збили ворожих дронів минулої ночі

11 вересня 2023 10:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки збили ворожих дронів минулої ночі
Робота ППО України вночі. Фото: Повітряні сили
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 11 вересня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами Протиповітряної оборони було ліквідовано 13 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Ворожі цілі було знищено

Було зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Збито 13 ворожих цілей
Сили ППО знищили 13 ворожих дронів. Фото: ППО

Ворог запускав ракети

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.

За його словами, дрони-камікадзе ворог випустив з Єйська у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Спершу "шахедів" було 9, потім цифра зросла.

Щодо ракет, то ворог використав протирадіолокаційні ракети та Х-59. Останні летіли на Дніпропетровщину, але цілей не досягли. Результати стануть відомі згодом.

Раніше ми повідомляли, уночі 10 вересня російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Силами протиповітряної оборони було знищено 26 повітряних цілей. 

Нагадаємо, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

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