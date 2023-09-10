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Скільки дронів збили під час нічної атаки РФ: у Повітряних Силах назвали цифру

10 вересня 2023 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки дронів збили під час нічної атаки РФ: у Повітряних Силах назвали цифру
ППО ЗСУ знищує ворожі повітряні цілі. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі, 10 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Силами протиповітряної оборони було знищено 26 повітряних цілей. 

Про це повідомляють у ПС ЗСУ. 

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Відомо, що вночі противник атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку. Росіяни запустили дрони з Курська. 

Відтак, було зафіксовано 33 повітряні цілі у напрямку Київщини. 

Завдяки успішній роботі української ППО було знищено 26 ворожих цілей. 

Скільки дронів збили ЗСУ під час атаки 10 вересня
Дані про збиті дрони під час нічної атаки. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні Сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Додамо, у ЗСУ з'явився новий ударний дрон. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.

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