Скільки дронів збили під час нічної атаки РФ: у Повітряних Силах назвали цифру

ППО ЗСУ знищує ворожі повітряні цілі. Фото: Генштаб

Уночі, 10 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Силами протиповітряної оборони було знищено 26 повітряних цілей.

Про це повідомляють у ПС ЗСУ.

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Нічна атака на Україну 10 вересня

Відомо, що вночі противник атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку. Росіяни запустили дрони з Курська.

Відтак, було зафіксовано 33 повітряні цілі у напрямку Київщини.

Завдяки успішній роботі української ППО було знищено 26 ворожих цілей.

Дані про збиті дрони під час нічної атаки. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні Сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Додамо, у ЗСУ з'явився новий ударний дрон. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.