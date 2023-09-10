Скільки дронів збили під час нічної атаки РФ: у Повітряних Силах назвали цифру
Уночі, 10 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Силами протиповітряної оборони було знищено 26 повітряних цілей.
Про це повідомляють у ПС ЗСУ.
Нічна атака на Україну 10 вересня
Відомо, що вночі противник атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку. Росіяни запустили дрони з Курська.
Відтак, було зафіксовано 33 повітряні цілі у напрямку Київщини.
Завдяки успішній роботі української ППО було знищено 26 ворожих цілей.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні Сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.
Додамо, у ЗСУ з'явився новий ударний дрон. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.