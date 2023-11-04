В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей было сбито этой ночью
4 ноября 2023 08:38
Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: Google
Ночью, 4 ноября, враг атаковал Сумcкую область двумя ударными БпЛА "Shahed". Беспилотники были выпущены захватчиками на территории Курской области России.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
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Оба вражеских беспилотника были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Также мы ранее сообщали, что в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Кроме того, напоминаем, что в Днепропетровской области днем, 3 ноября, раздался взрыв. Он произошел в результате работы противовоздушной обороны по российскому беспилотнику.
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