В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей было сбито этой ночью

Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: Google

Ночью, 4 ноября, враг атаковал Сумcкую область двумя ударными БпЛА "Shahed". Беспилотники были выпущены захватчиками на территории Курской области России.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет Воздушных сил. Фото: Скриншот

Вражеские БпЛА атаковали Сумскую область

Оба вражеских беспилотника были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил. Фото: Скриншот

Также мы ранее сообщали, что в течение суток, 3 ноября, российские оккупационные войска произвели 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Кроме того, напоминаем, что в Днепропетровской области днем, 3 ноября, раздался взрыв. Он произошел в результате работы противовоздушной обороны по российскому беспилотнику.