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В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі

4 листопада 2023 08:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі
Дрон-камікадзе в повітрі. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі, 4 листопада, ворог атакував Сумщину двома ударними БпЛА Shahed. Безпілотники були випущені загарбниками з території Курської області Росії.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Звіт Повітряних сил. Фото: скриншот

Ворожі БпЛА атакували Сумську область

Обидва ворожі безпілотники було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

ЗВіт
Звіт Повітряних сил. Фото: скриншот

Також ми раніше повідомляли, що упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Крім того, нагадуємо, що у Дніпропетровській області вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.

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