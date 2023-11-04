В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі
4 листопада 2023 08:38
Дрон-камікадзе в повітрі. Фото: Google
Вночі, 4 листопада, ворог атакував Сумщину двома ударними БпЛА Shahed. Безпілотники були випущені загарбниками з території Курської області Росії.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
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Обидва ворожі безпілотники було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Також ми раніше повідомляли, що упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Крім того, нагадуємо, що у Дніпропетровській області вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.
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