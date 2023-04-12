В россии блоггеры выступили против законов о цензуре: ISW объяснил причину такого демарша
В россии ряд военных блоггеров раскритиковали законы о цензуре. Именно эта группа наиболее уязвима для обновленного российского законодательства, которое строго наказывает за "дискредитацию армии рф".
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Блоггеры против цензуры
Более 20 российских военных блоггеров поддержали идею упразднения законов о цензуре за "дискредитацию российской армии".
Ранее заявление с критикой этих законов обнародовали так называемые "рассерженные патриоты", в состав которых входит, в частности, Игорь Гиркин.
Причина такой реакции
В ISW подчеркнули, что эта группа не имеет серьезного влияния в российском информационном пространстве, поэтому заявление военных блоггеров не означает распространения этих настроений в российском обществе.
Но именно эти блоггеры могут стать одними из первых целей нового расширенного закона о "дискредитации российской армии".
Напомним, ранее сообщалось, что российские силовики открыли дело против известного "Z-патриота", горловского врача, блоггера Юрия Евича. Он участвовал в военных действиях против Украины, а также обучал российским военным тактической медицине.