В россии блоггеры выступили против законов о цензуре: ISW объяснил причину такого демарша

Юрий Евич, один из военных блоггеров россии, которого судят по закону о цензуре / Фото: росСМИ

В россии ряд военных блоггеров раскритиковали законы о цензуре. Именно эта группа наиболее уязвима для обновленного российского законодательства, которое строго наказывает за "дискредитацию армии рф".

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Более 20 российских военных блоггеров поддержали идею упразднения законов о цензуре за "дискредитацию российской армии".

Ранее заявление с критикой этих законов обнародовали так называемые "рассерженные патриоты", в состав которых входит, в частности, Игорь Гиркин.

Причина такой реакции

В ISW подчеркнули, что эта группа не имеет серьезного влияния в российском информационном пространстве, поэтому заявление военных блоггеров не означает распространения этих настроений в российском обществе.

Но именно эти блоггеры могут стать одними из первых целей нового расширенного закона о "дискредитации российской армии".

Напомним, ранее сообщалось, что российские силовики открыли дело против известного "Z-патриота", горловского врача, блоггера Юрия Евича. Он участвовал в военных действиях против Украины, а также обучал российским военным тактической медицине.