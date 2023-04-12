В рф блогери виступили проти законів про цензуру: ISW пояснив причину такого демаршу

Юрій Євіч, один із воєнних блогерів рф, якого судять за законом про цензуру / Фото: росЗМІ

В росії низка воєнних блогерів розкритикували закони про цензуру. Саме ця група є найуразливішою для оновленого російського законодавства, яке суворо карає за "дискредитацію армії рф".

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Блогери проти цензури

Понад 20 російських воєнних блогерів підтримали ідею скасування законів про цензуру за "дискредитацію російської армії".

Раніше заяву з критикою цих законів оприлюднили так звані “розлючені патріоти”, до складу яких входить, зокрема, Ігор Гіркін.

Причина такої реакції

У ISW наголосили, що ця група не має серйозного впливу у російському інформаційного просторі, тож заява військових блогерів не означає поширення цих настроїв у російському суспільстві.

Але саме ці блогери можуть стати одними із перших цілей нового, розширеного закону про "дискредитацію російської армії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські силовики відкрили справу проти відомого "Z-патріота", горлівського лікаря, блогера Юрія Євіча. Він брав участь у військових діях проти України, а також навчав російських військових тактичній медицині.