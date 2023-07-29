В РФ придумали новый мошеннический способ, как завладеть данными военных ВСУ, — Генштаб

Российский военный заполняет данные. Фото: россМИ

Россияне мошенническими методами пытаются выманить данные военнослужащих украинской армии. Для этого они посылают фейковую гугл-форму от якобы разработчиков программного обеспечения "Кропива".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что для того, чтобы завладеть данными украинских военных, оккупанты использовали логотип Сил ТрО ВСУ, чтобы втереться в доверие к защитникам. Они присылают фейковое требование от разработчиков программного обеспечения "Кропива" заполнить гугл-форму.

Фейковая гугл-форма от россиян. Фото: /t.me/generalstaff_ru

"Отмечаем, что сбор персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины запрещен. Командование Сил территориальной обороны ВСУ таких данных не собирает. Просим военнослужащих ВСУ быть бдительными и не оставлять ваши личные данные и данные о ваших подразделениях", — подчеркнули в Генштабе.

В случае возникновения вопросов или уточнения информации можно обратиться к вашему командиру или на горячую линию Сил ТрО по телефону 0 800 507 028 (горячая линия работает ежедневно с 7:00 до 20:00)

Напомним, недавно в ГУР призвали украинцев доверять только официальным источникам информации, ведь сейчас активизировалось множество ложных страниц в разных соцсетях.