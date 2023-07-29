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В РФ придумали новий шахрайський спосіб, як заволодіти даними військових ЗСУ, — Генштаб

29 липня 2023 17:07
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В РФ придумали новий шахрайський спосіб, як заволодіти даними військових ЗСУ, — Генштаб
Російський військовий заповнює дані. Фото: росзЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни шахрайськими методами намагаються виманити дані військовослужбовців української армії. Для цього вони надсилають фейкову гугл-форму від нібито розробників програмного забезпечення "Кропива".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що для того, аби заволодіти даними українських військових, окупанти використали логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до захисників. Вони надсилають фейкову вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити ґуґл-форму.

скріншот
Фейкова гугл-форма від росіян. Фото: /t.me/generalstaff_ua

"Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає. Просимо військовослужбовців ЗСУ бути пильними і не залишати ваших особистих даних та даних про ваші підрозділи", — підкреслили в Генштабі. 

У випадку виникнення запитань чи уточнення інформації можна звернутись до вашого командира або ж на гарячу лінію Сил ТрО за номером телефону 0 800 507 028 (гаряча лінія працює щодня з 7:00 до 20:00)

Нагадаємо, нещодавно в ГУР закликали українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації, адже зараз активізувалося безліч несправжніх сторінок в різних соцмережах.

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