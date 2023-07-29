В РФ придумали новий шахрайський спосіб, як заволодіти даними військових ЗСУ, — Генштаб
Росіяни шахрайськими методами намагаються виманити дані військовослужбовців української армії. Для цього вони надсилають фейкову гугл-форму від нібито розробників програмного забезпечення "Кропива".
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як росіяни виманюють дані українських військових
У відомстві розповіли, що для того, аби заволодіти даними українських військових, окупанти використали логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до захисників. Вони надсилають фейкову вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити ґуґл-форму.
"Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає. Просимо військовослужбовців ЗСУ бути пильними і не залишати ваших особистих даних та даних про ваші підрозділи", — підкреслили в Генштабі.
У випадку виникнення запитань чи уточнення інформації можна звернутись до вашого командира або ж на гарячу лінію Сил ТрО за номером телефону 0 800 507 028 (гаряча лінія працює щодня з 7:00 до 20:00)
Нагадаємо, нещодавно в ГУР закликали українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації, адже зараз активізувалося безліч несправжніх сторінок в різних соцмережах.