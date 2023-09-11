В ряде областей Украины воздушная тревога: угроза дроновых ударов

Дрон-камикадзе в полете. Фото: google.com

В Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Пока известно, что вражеские дроны двигаются в сторону Кривого Рога. Кроме того, в Воздушных силах сообщается о ракетной угрозе Кировоградской области.

Жителей призывают находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что враг продолжает обстрел с помощью беспилотников мирных областей Украины. Сегодня, 11 сентября, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Напомним, что сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области. Сейчас там идет воздушная тревога, а опасность повторного удара беспилотников остается.