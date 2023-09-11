В ряде областей Украины воздушная тревога: угроза дроновых ударов
В Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Вражеские БпЛА атакуют Украину
Пока известно, что вражеские дроны двигаются в сторону Кривого Рога. Кроме того, в Воздушных силах сообщается о ракетной угрозе Кировоградской области.
Жителей призывают находиться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что враг продолжает обстрел с помощью беспилотников мирных областей Украины. Сегодня, 11 сентября, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.
Напомним, что сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области. Сейчас там идет воздушная тревога, а опасность повторного удара беспилотников остается.