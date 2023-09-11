Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в Кривому Розі: місто відбивається від "шахедів" arrow

Вибухи в Кривому Розі: місто відбивається від "шахедів"

11 вересня 2023 04:01
оновлено: 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі: місто відбивається від "шахедів"
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог продовжує обстріл БпЛА мирних областей України. Сьогодні, 11 вересня, вибухи прозвучали в області. Там наразі ППО намагається збити цілі РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:02. У Кривому Розі працюють сили ППО по цілях ворога. Перед цим повідомляли про наліт "шахедів" на Дніпропетровську область.

Оновлено 04:07. Повідомляється про повторні вибухи в Кривому Розі.

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз