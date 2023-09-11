Вибухи в Кривому Розі: місто відбивається від "шахедів"
11 вересня 2023 04:01
оновлено: 04:08
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
Ворог продовжує обстріл БпЛА мирних областей України. Сьогодні, 11 вересня, вибухи прозвучали в області. Там наразі ППО намагається збити цілі РФ.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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