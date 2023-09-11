Вибухи в Кривому Розі: місто відбивається від "шахедів"

Вибухи в місті вночі. Фото: google.com

Ворог продовжує обстріл БпЛА мирних областей України. Сьогодні, 11 вересня, вибухи прозвучали в області. Там наразі ППО намагається збити цілі РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:02. У Кривому Розі працюють сили ППО по цілях ворога. Перед цим повідомляли про наліт "шахедів" на Дніпропетровську область.

Оновлено 04:07. Повідомляється про повторні вибухи в Кривому Розі.

Оновлюється...