В российских ракетах нашли более 50 деталей, изготовленных на Западе, — СМИ

Подготовка ракеты "Калибр" к запуску. Фото: росСМИ

В российских ракетах, по которым агрессор обстреливает Украину, обнаружили компоненты, изготовленные в четырех западных странах. Больше всего деталей — в аэробалистических "Кинжалах".

Об этом говорится в материале издания LIGA.

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Как выяснила санкционная группа Ермака-Макфола, документы которой попали в распоряжение издания LIGA, в российских ракетах было обнаружено по меньшей мере 53 компонента, сделанных на Западе.

Речь идет о компаниях, базирующихся в четырех странах:

Германии;

США;

Швейцарии;

Японии.

Где Россия берет детали для ракет

Инфографика: LIGA

Американские детали

В частности, были обнаружены детали, изготовленные такими американскими компаниями, как Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments, ZILOG, Maxim Integrated и Cypress Semiconductor.

Чип, изготовленный компанией Intel, был найден в российской ракете "Торнадо-С".

В ракетах "Калибрах" были найдены 45 западных компонентов, а в аэробалистических "Кинжалах" - не менее 48.

"Искандеры", в зависимости от того, крылатые или баллистические варианты, используют 32 и 16 детали, изготовленные на Западе.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что детали для иранских БПЛА производили компании США и Европы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Риши Сунаком напомнил об этой теме обхода Россией санкций.