В российских ракетах нашли более 50 деталей, изготовленных на Западе, — СМИ
В российских ракетах, по которым агрессор обстреливает Украину, обнаружили компоненты, изготовленные в четырех западных странах. Больше всего деталей — в аэробалистических "Кинжалах".
Об этом говорится в материале издания LIGA.
Четыре страны и 50 деталей
Как выяснила санкционная группа Ермака-Макфола, документы которой попали в распоряжение издания LIGA, в российских ракетах было обнаружено по меньшей мере 53 компонента, сделанных на Западе.
Речь идет о компаниях, базирующихся в четырех странах:
- Германии;
- США;
- Швейцарии;
- Японии.
Американские детали
В частности, были обнаружены детали, изготовленные такими американскими компаниями, как Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments, ZILOG, Maxim Integrated и Cypress Semiconductor.
Чип, изготовленный компанией Intel, был найден в российской ракете "Торнадо-С".
В ракетах "Калибрах" были найдены 45 западных компонентов, а в аэробалистических "Кинжалах" - не менее 48.
"Искандеры", в зависимости от того, крылатые или баллистические варианты, используют 32 и 16 детали, изготовленные на Западе.
Напомним, ранее СМИ выяснили, что детали для иранских БПЛА производили компании США и Европы.
Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Риши Сунаком напомнил об этой теме обхода Россией санкций.