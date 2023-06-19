Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В российских ракетах нашли более 50 деталей, изготовленных на Западе, — СМИ arrow

В российских ракетах нашли более 50 деталей, изготовленных на Западе, — СМИ

19 июня 2023 13:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В российских ракетах нашли более 50 деталей, изготовленных на Западе, — СМИ
Подготовка ракеты "Калибр" к запуску. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В российских ракетах, по которым агрессор обстреливает Украину, обнаружили компоненты, изготовленные в четырех западных странах. Больше всего деталей — в аэробалистических "Кинжалах".

Об этом говорится в материале издания LIGA.

Читайте также:

Четыре страны и 50 деталей

Как выяснила санкционная группа Ермака-Макфола, документы которой попали в распоряжение издания LIGA, в российских ракетах было обнаружено по меньшей мере 53 компонента, сделанных на Западе.

Речь идет о компаниях, базирующихся в четырех странах:

  • Германии;
  • США;
  • Швейцарии;
  • Японии.
Де Росія бере деталі для ракет
Где Россия берет детали для ракет
Инфографика: LIGA

Американские детали

В частности, были обнаружены детали, изготовленные такими американскими компаниями, как Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments, ZILOG, Maxim Integrated и Cypress Semiconductor.

Чип, изготовленный компанией Intel, был найден в российской ракете "Торнадо-С".

В ракетах "Калибрах" были найдены 45 западных компонентов, а в аэробалистических "Кинжалах" - не менее 48.

"Искандеры", в зависимости от того, крылатые или баллистические варианты, используют 32 и 16 детали, изготовленные на Западе.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что детали для иранских БПЛА производили компании США и Европы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Риши Сунаком напомнил об этой теме обхода Россией санкций.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас