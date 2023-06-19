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Зеленський зателефонував Ріші Сунаку: про що говорили

19 червня 2023 12:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зателефонував Ріші Сунаку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимр Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський зателефонував премєру-міністру Британії Ріші Сунаку. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram, а також пресслужба Офісу Президента.   

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Телефонна розмова Зеленського і Сунака

"Під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї" — йдеться у повідомленні. 

Український лідер також подякував британському прем'єру за те, що він організував конференцію з відновлення України. Вона пройде у Лондоні 21-22 червня. 

До того ж політики висловили власні позиції стосовно Вільнюського саміту НАТО і дійшли висновку, що Україні важливо надати конкретні перспективи членства.

Наостанок глава держави попросив Ріші Сунака посилити тиск на Росію, яка всупереч санкціям продовжує виготовляти ракети. 

"Обговорили також кроки з реалізації Формули Миру та підготовки гарантій безпеки для України. Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску", — додає Зеленський. 

 

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію росіян про знищення систем Patriot. За його словами, всі вони продовжують збивати ворожі ракети та захищати небо.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в Міжнародний день батька опублікував зворушливе відео. Цього року Україна святкувала цей день 18 червня.

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