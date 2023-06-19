В російських ракетах знайшли понад 50 деталей, виготовлених на Заході, — ЗМІ

Підготовка ракети "Калібр" до запуску. Фото: росЗМІ

У російських ракетах, якими агресор обстрілює Україну, виявили компоненти, виготовлені у чотирьох західних країнах. Найбільше деталей — у аеробалістичних "Кинджалах".

Про це йдеться в матеріалі видання LIGA.

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Чотири країни і 50 деталей

Як з’ясувала санкційна група Єрмака-Макфола, документи якої потрапили у розпорядження видання LIGA, у російських ракетах виявили щонайменше 53 компоненти, зроблені на Заході.

Йдеться про компанії, що базуються у чотирьох країнах:

Німеччині;

США;

Швейцарії;

Японії.

Де Росія бере деталі для ракет

Інфографіка: LIGA

Американські деталі

Зокрема, були виявлені деталі, виготовлені такими американськими компаніями, як Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments, ZILOG, Maxim Integrated та Cypress Semiconductor.

Чип, виготовлений компанією Intel, знайшли у російській ракеті "Торнадо-С".

У ракетах "Калібрах" були знайдені 45 західних компонентів, а у аеробалістичних "Кинджалах" — не менше 48.

"Іскандери", залежно від того, крилаті чи балістичні це варіанти, використовують 32 та 16 деталі, виготовлені на Заході.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з’ясували, що деталі для іранських БпЛА виробляли компанії США та Європи.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові із Ріші Сунаком нагадав про цю тему оминання Росією санкцій.