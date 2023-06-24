Пригожин брехав про "снарядний голод", бо готувався до бунту, — ЗМІ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в Ростові-на-Дону. Фото: скріншот

Два місяці поспіль власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин брехав про нестачу боєприпасів. Він накопичував їх для підготовки бунту проти міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє опозиційне видання Gulagu.net.

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Джерело видання із служби безпеки Євгена Пригожина заявило, що підготовка ПВК "Вагнер" до бунту тривала близько двох місяців.

Пригожин протягом квітня і травня брехав про нестачу боєприпасів, накопичуючи їх для повстання.

Крім того, "вагнерівці" зараз мають на озброєнні велику кількість ПЗРК і нібито навіть трофейні "Джавеліни".

Хто керує повстанням

За інформацією видання, окупацією Ростова-на-Дону керує командир першого штурмового загону Олександр "Ратибор" Кузнецов.

Обороною північно-східної частини займається командир сьомого штурмового загону ПВК "Вагнер" Федір "Барин" Лещук.

Пригожин готував повстання два місяці

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.