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В российском плену остаются более 100 украинских женщин

9 июня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В российском плену остаются более 100 украинских женщин
Пленные украинки, которых оккупанты заставляли побрить головы. Фото: Минреинтеграции
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины находится в плену более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.

Об этом в интервью проекту "Мы-Украина" заявила руководитель центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

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Пленные женщины

По состоянию на эту минуту, по словам Юлии Приймак, в российском плену находятся более 100 украинских женщин.

Причем, подчеркнула руководительница Координационного штаба, пленные женщины — это не только гражданские, но и военнослужащие, защищавшие нашу землю с оружием и в руках, и мы должны их вернуть домой.

Кого удалось вернуть

По состоянию на 9 июня Украине удалось вернуть на свою территорию 2324 человека, находившихся в плену на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных из плена — 215 женщин.

Напомним, что 25 мая Украина вернула домой 106 воинов Вооруженных сил Украины. Как заявил глава президентской канцелярии Андрей Ермак, это именно те мужественные защитники, которые сражались за Бахмут и совершили подвиг, чтобы враг не мог наступать дальше.

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