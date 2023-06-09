В российском плену остаются более 100 украинских женщин
На территории Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины находится в плену более 100 украинских женщин. Это как гражданские, так и военнослужащие ВСУ.
Об этом в интервью проекту "Мы-Украина" заявила руководитель центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.
Пленные женщины
По состоянию на эту минуту, по словам Юлии Приймак, в российском плену находятся более 100 украинских женщин.
Причем, подчеркнула руководительница Координационного штаба, пленные женщины — это не только гражданские, но и военнослужащие, защищавшие нашу землю с оружием и в руках, и мы должны их вернуть домой.
Кого удалось вернуть
По состоянию на 9 июня Украине удалось вернуть на свою территорию 2324 человека, находившихся в плену на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях.
Среди освобожденных из плена — 215 женщин.
Напомним, что 25 мая Украина вернула домой 106 воинов Вооруженных сил Украины. Как заявил глава президентской канцелярии Андрей Ермак, это именно те мужественные защитники, которые сражались за Бахмут и совершили подвиг, чтобы враг не мог наступать дальше.