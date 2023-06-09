В російському полоні залишаються понад 100 українських жінок

Полонені українки, яких окупанти змушували поголити голови. Фото: Мінреінтеграції

На території Російської Федерації та на окупованих територіях України перебуває в російському полоні понад 100 українських жінок. Це як цивільні, як і військовослужбовиці ЗСУ.

Про це в інтерв’ю проєкту “Ми-Україна” заявила керівниця центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

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Полонені жінки

Станом на цю хвилину,за словами Юлії Приймак, в російському полоні перебуває понад 100 українських жінок.

Причому, наголосила керівниця Координаційного штабу, полонені жінки — це не тільки цивільні, а і військовослужбовиці, які захищали нашу землю зі зброєю і в руках, і ми мусимо їх повернути додому.

Кого вдалося повернути

Станом на 9 червня Україні вдалося повернути на свою територію 2324 особи, які перебували у полоні на території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях.

Серед звільнених з полону — є 215 жінок.

Нагадаємо, що 25 травня, Україна повернула додому 106 воїнів Збройних сил України. Як заявив голова президентської канцелярії Андрій Єрмак, це саме ті мужні захисники, які бились за Бахмут і здійснили подвиг, щоб ворог не міг наступати далі.