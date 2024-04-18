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В России энергосистему готовят к затяжной войне дронов

18 апреля 2024 23:27
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Бригадир София
редактор
В России энергосистему готовят к затяжной войне дронов
Российские электросети. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Крупнейший оператор электросетей в России "Россети" приступил к тендеру на создание стратегии обороны электростанций и другого оборудования с мощностью более 35 кВ от нападений дронов. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным атакам дронов со стороны Украины.

Об этом пишут в российском издании "Агенство.Новости" в четверг, 18 апреля.

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В тендерной документации отмечено, что необходимость создания "стандарта организации "Защитные сооружения оборудования 35 кВ…"" вызвана риском сбоев в работе электросетей и повреждением стоимостного оборудования из-за атак дронов. Риски связаны с развитием дронов и их распространенностью на рынке. Война с Украиной в документации не указана.

Концепция предусматривает использование систем обнаружения дронов (радарных, радиочастотных, акустических, оптических), средств противодействия, защитных конструкций (включая бетонные блоки и сетки против осколков) и автоматизированных систем патрулирования с помощью дронов.

В технической задаче тендера указано, что этот стандарт разрабатывается впервые и является внутренним документом, необходимым для унификации технологических процессов на всех объектах компании.

Компания "Россети" планирует завершить тендер на создание стандарта 6 мая, а стоимость работ оценена в 14,9 миллионов рублей. Разработка концепции будет продолжаться более года, и подрядчик должен представить ее до 1 мая 2025 года.

Создание стандарта может быть признаком того, что Россия готовится к возможным украинским атакам на энергетическую инфраструктуру в ответ на российские удары по подобным объектам в Украине.

Напомним, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.

Раньше мы писали, что в Украине будут выключать свет для бизнеса и промышленности.

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