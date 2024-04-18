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В Росії енергосистему готують до затяжної війни дронів

18 квітня 2024 23:27
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Бригадир Софія
редактор
В Росії енергосистему готують до затяжної війни дронів
Російські електромережі. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Найбільший оператор електромереж у Росії "Россети" розпочав тендер на створення стратегії оборони електростанцій та іншого обладнання з потужністю понад 35 кВ від нападів дронів. Це може свідчити про підготовку до можливих атак дронів з боку України.

Про це пишуть в російське видання "Агенство.Новости" в четвер, 18 квітня.

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У тендерній документації зазначено, що необхідність створення "стандарту організації "Захисні споруди обладнання 35 кВ…"" викликана ризиком збоїв у роботі електромереж та пошкодженням вартісного обладнання через атаки дронів. Ризики пов’язані з розвитком дронів та їхньою поширеністю на ринку. Війна з Україною у документації не вказана.

Концепція передбачатиме використання систем виявлення дронів (радарних, радіочастотних, акустичних, оптичних), засобів протидії, захисних конструкцій (включно з бетонними блоками та сітками проти осколків) та автоматизованих систем патрулювання з допомогою дронів.

У технічному завданні тендера вказано, що цей стандарт розробляється вперше і є внутрішнім документом, необхідним для уніфікації технологічних процесів на всіх об’єктах компанії.

Компанія "Россети" планує завершити тендер на створення стандарту 6 травня, а вартість робіт оцінена в 14,9 мільйона рублів. Розробка концепції триватиме понад рік, і підрядник має представити її до 1 травня 2025 року.

Створення стандарту може бути ознакою того, що Росія готується до можливих українських атак на енергетичну інфраструктуру у відповідь на російські удари по подібних об’єктах в Україні.

Нагадаємо, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.

Раніше ми писали, що в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості.

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