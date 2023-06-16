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В России начинают реформу армии, пытаясь интегрировать "добровольцев", — ISW

16 июня 2023 07:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России начинают реформу армии, пытаясь интегрировать "добровольцев", — ISW
Российская армия. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России создают новую армию и корпус в рамках широкой реформы вооруженных сил. Вероятно, новые формирования планируют использовать для интеграции добровольцев.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Новые военные формирования РФ

С середины мая независимые западные аналитики заявили, что в России начали формировать новую, 25-ю общевойсковую армию — из офицеров и призывников двух субъектов федерации:

  • Бурятии;
  • Иркутской области.

Базироваться штаб армии будет в Екатеринбурге.

А позже, в июне, стало известно, что в России формируется 40-й армейский корпус в составе Южного военного округа.

Планы Шойгу

Аналитики ISW отмечают, что все эти усилия предположительно являются частью плана минобороны РФ по широкомасштабному реформированию сухопутных вооруженных сил.

Впрочем, добавили в Институте изучения войны, не совсем понятно, как минобороны РФ планирует укомплектовать эти новые формирования до заявленного уровня, считая все многочисленные проблемы страны-агрессора.

Под добровольцев

Вместе с тем предполагается, что эти формирования могут быть использованы частично для интеграции "добровольческих" структур, которые создали для войны в Украине.

Впрочем, напомнили в ISW, предыдущая попытка объединить добровольцев в 3-й армейский корпус летом 2022 года завершилась откровенным провалом.

Напомним, что министр обороны российской федерации Сергей Шойгу еще в январе заявлял, что начинает широкомасштабные реформы армии для ее увеличения.

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