В России начинают реформу армии, пытаясь интегрировать "добровольцев", — ISW
В России создают новую армию и корпус в рамках широкой реформы вооруженных сил. Вероятно, новые формирования планируют использовать для интеграции добровольцев.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Новые военные формирования РФ
С середины мая независимые западные аналитики заявили, что в России начали формировать новую, 25-ю общевойсковую армию — из офицеров и призывников двух субъектов федерации:
- Бурятии;
- Иркутской области.
Базироваться штаб армии будет в Екатеринбурге.
А позже, в июне, стало известно, что в России формируется 40-й армейский корпус в составе Южного военного округа.
Планы Шойгу
Аналитики ISW отмечают, что все эти усилия предположительно являются частью плана минобороны РФ по широкомасштабному реформированию сухопутных вооруженных сил.
Впрочем, добавили в Институте изучения войны, не совсем понятно, как минобороны РФ планирует укомплектовать эти новые формирования до заявленного уровня, считая все многочисленные проблемы страны-агрессора.
Под добровольцев
Вместе с тем предполагается, что эти формирования могут быть использованы частично для интеграции "добровольческих" структур, которые создали для войны в Украине.
Впрочем, напомнили в ISW, предыдущая попытка объединить добровольцев в 3-й армейский корпус летом 2022 года завершилась откровенным провалом.
Напомним, что министр обороны российской федерации Сергей Шойгу еще в январе заявлял, что начинает широкомасштабные реформы армии для ее увеличения.