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В Росії починають реформу армії, намагаючись інтегрувати "добровольців", — ISW

16 червня 2023 07:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії починають реформу армії, намагаючись інтегрувати "добровольців", — ISW
Російська армія. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Росії створюють нові армію та корпус в рамках широкої реформи збройних сил. Імовірно, нові формування планують використати для інтеграції "добровольців".

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Нові військові формування РФ

З середини травня незалежні західні аналітики заявили, що в Росії почали формувати нову, 25-ту загальновійськову армію — із офіцерів та призовників двох суб’єктів федерації:

  • Бурятії;
  • Іркутської області. 

Базуватися штаб армії буде аж у Єкатеринбурзі.

А пізніше, в червні, стало відомо, що в Росії формується 40-ий армійський корпус в складі Південного військового округу.

Плани Шойгу

Аналітики ISW зазначають, що усі ці зусилля, імовірно, є частиною плану міноборони РФ з широкомасштабного реформування сухопутних збройних сил.

Втім, додали у Інституті вивчення війни, не дуже зрозуміло, як міноборони РФ планує укомплектувати ці нові формування до заявленого рівня, вважаючи усі численні проблеми країни-агресора.

Під добровольців

Разом з тим, припускається, що ці формування можуть бути використані частково для інтеграції "добровольчих" структур, які створили для війни в Україні.

Втім, нагадали у ISW, попередня спроба об’єднати "добровольців" у 3-ій армійський корпус влітку 2022 року завершилася відвертим провалом.

Нагадаємо, що міністр оборони російської федерації Сергій Шойгу ще у січні заявляв, що починає широкомасштабні реформи армії для її збільшення.

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