В Росії починають реформу армії, намагаючись інтегрувати "добровольців", — ISW
В Росії створюють нові армію та корпус в рамках широкої реформи збройних сил. Імовірно, нові формування планують використати для інтеграції "добровольців".
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Нові військові формування РФ
З середини травня незалежні західні аналітики заявили, що в Росії почали формувати нову, 25-ту загальновійськову армію — із офіцерів та призовників двох суб’єктів федерації:
- Бурятії;
- Іркутської області.
Базуватися штаб армії буде аж у Єкатеринбурзі.
А пізніше, в червні, стало відомо, що в Росії формується 40-ий армійський корпус в складі Південного військового округу.
Плани Шойгу
Аналітики ISW зазначають, що усі ці зусилля, імовірно, є частиною плану міноборони РФ з широкомасштабного реформування сухопутних збройних сил.
Втім, додали у Інституті вивчення війни, не дуже зрозуміло, як міноборони РФ планує укомплектувати ці нові формування до заявленого рівня, вважаючи усі численні проблеми країни-агресора.
Під добровольців
Разом з тим, припускається, що ці формування можуть бути використані частково для інтеграції "добровольчих" структур, які створили для війни в Україні.
Втім, нагадали у ISW, попередня спроба об’єднати "добровольців" у 3-ій армійський корпус влітку 2022 року завершилася відвертим провалом.
Нагадаємо, що міністр оборони російської федерації Сергій Шойгу ще у січні заявляв, що починає широкомасштабні реформи армії для її збільшення.