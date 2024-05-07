В России усилят мобилизацию — сколько россиян планирует призвать Кремль

Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ

После инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая, в России усилят мобилизацию. За 2024 Кремль планирует призвать 500 тысяч россиян.

Об этом сказал военный обозреватель Александр Коваленко для OBOZ.UA.

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Усиленная мобилизация в России

По словам Коваленко, мобилизовать в РФ 500 тысяч человек реально хотя бы потому, что впервые в 2023-2024 годах количество военного контингента в зоне боевых действий в Украине уменьшилось.

"Мобилизация в России становится неизбежной и неотвратимой, а количество мобилизованных в 2024 году может достичь 500 тысяч. И это вполне реальная цифра, если в течение нескольких месяцев в России будут мобилизовать не по 25-30 тысяч человек, а по 50-60 тысяч", — сказал Коваленко.

Однако что касается обеспечения, то здесь у Кремля возникнут проблемы. Кроме того, вряд ли, как объяснил эксперт, мобилизованные будут проходить подготовку.

"Более чем уверен, что среднестатистические "мобики" новой волны будут оказываться в зоне БД уже в течение двух недель, и их основная роль будет — мясная затычка на фронте. И только с 15-20% всех мобилизованных будут формироваться новые подразделения на полупрофессиональной основе — с их последующим введением в Украину", — сказал Коваленко.

Он добавил, что в зоне боевых действий РФ будет ставить акцент на пехоту. Ведь российский ВПК не успевает удовлетворять потребности армии, в результате чего наблюдается определенный дефицит техники.

танки — 50%;

ББМ — 70%;

ствольная артиллерия — 40%;

РСЗО — 80%.

Напомним, покинувшие страну россияне сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики.

К слову, Россия планирует рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки.