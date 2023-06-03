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В России рекламируют контрактную службу на коммунальных платежках

3 июня 2023 14:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России рекламируют контрактную службу на коммунальных платежках
Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия настолько агитирует своих граждан идти на войну в Украине, что даже размещает рекламу о контрактной службе на коммунальных платежках. Это уже не первые такие "маркетинговые ходы" от российского Минобороны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крмыский ветер".

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Известно, что на всей территории России на коммунальных платежках появилась реклама контрактной службы. Подобные листовки подмечали в Нижнем Новгороде, Зеленогорске (Краснодарский край), Воронеже, Санкт-Петербурге и Самарской области.

"Завтра зависит от нас", "Вступай в ряды защитников", "Работа для настоящих мужчин", — говорится в объявлениях на коммунальных платежках.

Реклама в России
Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind
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Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в России
Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в России
Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в России
Реклама на коммунальных платежках в России Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, в апреле Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту с актером, который ранее выступал против войны.

По замыслу российских пропагандистов, россиянам, работающим охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой русской террористической армии — буквой Z.

Кроме того, недавно выяснилось, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожина считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.

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