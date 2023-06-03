В России рекламируют контрактную службу на коммунальных платежках
Россия настолько агитирует своих граждан идти на войну в Украине, что даже размещает рекламу о контрактной службе на коммунальных платежках. Это уже не первые такие "маркетинговые ходы" от российского Минобороны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крмыский ветер".
Как Россия рекламирует войну
Известно, что на всей территории России на коммунальных платежках появилась реклама контрактной службы. Подобные листовки подмечали в Нижнем Новгороде, Зеленогорске (Краснодарский край), Воронеже, Санкт-Петербурге и Самарской области.
"Завтра зависит от нас", "Вступай в ряды защитников", "Работа для настоящих мужчин", — говорится в объявлениях на коммунальных платежках.
Напомним, в апреле Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту с актером, который ранее выступал против войны.
По замыслу российских пропагандистов, россиянам, работающим охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой русской террористической армии — буквой Z.
Кроме того, недавно выяснилось, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожина считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.