В россии возобновили вербовку добровольцев: ISW объяснил причину такого шага кремля

Путин не хочет объявлять новую мобилизацию, предпочитая вербовку на контракт

В россии возобновили процесс вербовки добровольцев на контрактную службу. Это может свидетельствовать как о больших потерях оккупантов на фронте, так и о нежелании путина снова объявлять большую мобилизацию.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Возобновление вербовки добровольцев

Аналитики Института подчеркнули, что в россии снова начали активно набирать людей в так называемые добровольческие батальоны.

Некоторые местные российские чиновники даже создали мобильные центры вербовки.

Ультранационалистические российские ресурсы, в частности, все активнее рекламируют службу по контракту в ЧВК "Вагнер".

У путина проблемы

Такая ситуация, отметили в ISW, уже наблюдалась в конце мая прошлого года.

Тогда в россии начали заканчиваться резервы, потому что они проводили очень тяжелое наступление на Северодонецк и Лисичанск, что обернулось серьезными потерями.

Очевидно, сейчас ситуация в российской армии аналогична. Но при этом владимир путин, как и в мае 2022-го, не хочет объявлять мобилизацию, считая, что нерегулярных сил будет достаточно, чтобы исправить ситуацию на фронте.

Напомним, что еще в январе российские военкоматы получили задачу выявлять граждан, которые осуждают войну рф в Украине и желают воевать в рядах ВСУ.

Фото из российских СМИ