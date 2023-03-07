В росії відновили вербування добровольців: ISW пояснив причину такого кроку кремля
В росії відновили процес вербування добровольців на контрактну службу. Це може свідчити як про великі втрати окупантів на фронті, як і небажання путіна знову оголошувати велику мобілізацію.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Відновлення вербування добровольців
Аналітики Інституту наголосили, що в росії знову почали активно набирати людей у так звані добровольчі батальйони.
Деякі місцеві російські чиновники навіть створили мобільні центри вербування.
Ультранаціоналістичні російські ресурси, зокрема, усе активніше рекламують службу за контрактом у ПВК "Вагнер".
У путіна проблеми
Така ситуація, зазначили у ISW, уже спостерігалася в кінці травня минулого року.
Тоді у росії почали закінчуватися резерви, бо вони проводили дуже важкий наступ на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, що обернулося серйозними втратами.
Очевидно, зараз ситуація в російській армії є аналогічною. Але при цьому володимир путін, як і у травні 2022-го, не хоче оголошувати мобілізацію, вважаючи, що нерегулярних сил буде досить, аби виправити ситуацію на фронті.
Нагадаємо, що ще у січні російські військкомати отримали завдання виявляти громадян, які засуджують війну рф в Україні та хочуть воювати в лавах ЗСУ.
Фото з російських ЗМІ