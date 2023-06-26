В России впервые появился на публике Шойгу после бунта Пригожина
Министр обороны России Сергей Шойгу впервые после восстания ЧВК "Вагнер" появился в публичном пространстве. Отставки Шойгу потребовал во время своего бунта Евгений Пригожин.
Об этом сообщает Telegram-канал российского пропагандистского телеканала "Звезда".
Шойгу появился
Впервые после однодневного восстания владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в публичном пространстве появился министр обороны России Сергей Шойгу, отставки которого и потребовал Пригожин.
Впрочем, отметили в оппозиционных российских СМИ, неизвестно, актуально ли обнародованное ли провластными медиа видео из Шойгу.
Министр обороны РФ в Украине
По сообщению российских пропагандистов, Сергей Шойгу прибыл в передовой командный пункт управления "Западной" группировки войск в зоне "специальной военной операции".
Шойгу якобы провел совещание с командующим группировкой и отметил "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки".
Напомним, что среди пунктов соглашения между Евгением Пригожиным и российскими властями, как предположил Институт изучения войны, может быть смена руководства минобороны РФ. Сергея Шойгу, по слухам, мог бы заменить Алексей Дюмин.