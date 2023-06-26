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В России впервые появился на публике Шойгу после бунта Пригожина

26 июня 2023 08:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России впервые появился на публике Шойгу после бунта Пригожина
Сергей Шойгу во время полета в зону "специальной военной операции". Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые после восстания ЧВК "Вагнер" появился в публичном пространстве. Отставки Шойгу потребовал во время своего бунта Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Telegram-канал российского пропагандистского телеканала "Звезда".

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Впервые после однодневного восстания владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в публичном пространстве появился министр обороны России Сергей Шойгу, отставки которого и потребовал Пригожин.

Впрочем, отметили в оппозиционных российских СМИ, неизвестно, актуально ли обнародованное ли провластными медиа видео из Шойгу.

Министр обороны РФ в Украине

По сообщению российских пропагандистов, Сергей Шойгу прибыл в передовой командный пункт управления "Западной" группировки войск в зоне "специальной военной операции".

Шойгу якобы провел совещание с командующим группировкой и отметил "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки".

Напомним, что среди пунктов соглашения между Евгением Пригожиным и российскими властями, как предположил Институт изучения войны, может быть смена руководства минобороны РФ. Сергея Шойгу, по слухам, мог бы заменить Алексей Дюмин.

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