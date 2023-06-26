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В Росії вперше з'явився на публіці Шойгу після бунту Пригожина

26 червня 2023 08:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії вперше з'явився на публіці Шойгу після бунту Пригожина
Сергій Шойгу під час польоту в зону "спеціальної військової операції". Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уперше після повстання ПВК "Вагнер" з’явився у публічному просторі. Відставки Шойгу вимагав під час свого бунту Євген Пригожин.

Про це повідомляє Telegram-канал російського пропагандистського телеканалу "Звезда".

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Шойгу з’явився

Уперше після одноденного повстання власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в публічному просторі з’явився міністр оборони Росії Сергій Шойгу, відставки якого і вимагав Пригожин.

Втім, зазначили у опозиційних російських ЗМІ, невідомо, чи оприлюднене провладними медіа відео з Шойгу є актуальним.

Міністр оборони РФ в Україні

За повідомленням російських пропагандистів, Сергій Шойгу прибув до передового командного пункту управління "Західного" угруповання військ в зоні "спеціальної військової операції".

Шойгу нібито провів нараду із командувачем угруповання і відзначив "високу ефективність виявлення та ураження військової техніки та скупчень особового складу противника на тактичних напрямках зони відповідальності угруповання".

Нагадаємо, що серед пунктів угоди між Євгеном Пригожиним та російською владою, як припустив Інститут вивчення війни, може бути зміна керівництва міноборони РФ. Сергія Шойгу, за чутками, міг би замінити Олексій Дюмін.

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