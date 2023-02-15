В Тульской области якобы за шпионаж осудили гражданина Украины

42-летнего днепрянина осудили в закрытом режиме

В Тульской области российской федерации за "шпионаж" осудили гражданина Украины. Его задержали еще в августе 2021 года до начала полномасштабной войны .

Об этом сообщает издание "Тульские новости".

Украинский "шпион"

В Тульском областном суде было рассмотрено дело украинского "шпиона".

42-летний гражданин Украины Андрей Петкевич из Днепра был обвинен в шпионской деятельности.

Судебное заседание по делу Петкевича прошло в закрытом режиме. Решение суда было в пользу обвинения, украинца приговорили к 16 годам лишения свободы.

Подробности обвинения

Известно, что украинский гражданин был задержан еще до начала полномасштабной войны, в августе 2021 года.

Андрей Петкевич по версии российских следователей искал носителей секретной информации среди работников оборонных предприятий.

Украинец якобы пытался собрать информацию о перспективных разработках в области стрелкового оружия.

Напомним, что в тот же период ФСБ россии заявила, что задержала в оккупированном Крыму жителя Ялты. Мужчина якобы собирал секретные данные, которые передавал СБУ.

По данным оккупационной силовой структуры россии, это происходило в 2017-2018 годах.

Фото: "Тульские новости"