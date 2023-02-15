В Тульской области якобы за шпионаж осудили гражданина Украины

В россии за "шпионаж" на 16 лет посадили гражданина Украины
В Тульской области российской федерации за "шпионаж" осудили гражданина Украины. Его задержали еще в августе 2021 года до начала полномасштабной войны .
Об этом сообщает издание "Тульские новости".
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Украинский "шпион"
В Тульском областном суде было рассмотрено дело украинского "шпиона".
42-летний гражданин Украины Андрей Петкевич из Днепра был обвинен в шпионской деятельности.
Судебное заседание по делу Петкевича прошло в закрытом режиме. Решение суда было в пользу обвинения, украинца приговорили к 16 годам лишения свободы.
Подробности обвинения
Известно, что украинский гражданин был задержан еще до начала полномасштабной войны, в августе 2021 года.
Андрей Петкевич по версии российских следователей искал носителей секретной информации среди работников оборонных предприятий.
Украинец якобы пытался собрать информацию о перспективных разработках в области стрелкового оружия.
Напомним, что в тот же период ФСБ россии заявила, что задержала в оккупированном Крыму жителя Ялты. Мужчина якобы собирал секретные данные, которые передавал СБУ.
По данным оккупационной силовой структуры россии, это происходило в 2017-2018 годах.
Фото: "Тульские новости"